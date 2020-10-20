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Выбор редакции - компас в море новостей!
ОПАСНЫЙ МАРШРУТ В Коврове увеличилось число пострадавших в ДТП с троллейбусом
ВЫМИРАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ Население Владимирской области продолжает стремительно уменьшаться
БИЗНЕС НЕСЕТ ПОТЕРИ Владимирские предприниматели недовольны введением новых ограничений
ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ Владимирский «Генериум» зарегистрировал первый отечественный препарат от астмы https://vladtv.ru/society/116235/
ХРАМ-ПАМЯТНИК Храм в честь Великих владимирских князей готовят к открытию