Открытость и прозрачность благотворительного процесса. В Областном доме молодежи прошла встреча руководителей проекта "Адреса милосердия" с представителями некоммерческого сектора нашего региона

Открытость и прозрачность благотворительного процесса. В Областном доме молодежи прошла встреча руководителей проекта "Адреса милосердия" с представителями некоммерческого сектора нашего региона.Первый выпуск программы "Адреса милосердия" прозвучал в эфире радиостанции "Маяк" в конце октября 2000 года. Ее основная цель- создание позитивного информационного поля вокруг деятельности частных благотворительных фондов и вовлечение в эту деятельность меценатов и волонтеров. Организаторы ставят своей целью не просто помочь сиротам, престарелым и инвалидам, но и разбудить интерес к благотворительности, сделать эту сферу простой и доступной. Радиоведущий Александр Ветров поделился своим опытом продвижения конкретных социально значимых проектов.Александр Ветров, ведущий программы "Адреса милосердия":- Программы мало, нужен еще и фонд, через который мы будем помогать нашим радиослушателям. Вот и получается, адреса тех, кому нужна помощь и адреса тех, кто хочет помочь, мы соединяем в эфире, с помощью фонда и с помощью нашей программы.Елизавета Кустова, директор "Дома некоммерческих организаций Владимирской области":Многие НКО самостоятельно ведут свои соцсети, свои блоги и в том числе рассказывают историю своих подопечных, но опять же для этого необходимы знания навыки.