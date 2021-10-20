Из-за пандемии коронавируса президент Владимир Путин объявил в России каникулы с 30 октября по 7 ноября.

Из-за пандемии коронавируса президент Владимир Путин объявил в России каникулы с 30 октября по 7 ноября. При этом в ряде регионов губернаторы вправе ввести двухнедельный локдаун – с 23 ноября.Во владимирском Роспотребнадзоре не собираются рекомендовать вводить нерабочие дни с субботы.«Да, у нас наблюдается рост заболеваемости, но по темпам распространения мы середнячки. Ситуация не настолько тяжёлая», - уточнила пресс-секретарь ведомства Марина Колтунова в беседе с корреспондентом «33Live.Ru».К слову, завтра состоится заседание регионального оперштаба, где специалисты надзорного органа намерены напомнить владимирцам о действующих ограничениях.«Мы все забыли, что в указе губернатора №73 прописано, что граждане 65+ должны с 1 мая соблюдать самоизоляцию. Его никто не отменял. К тому же, это группа риска. Пожилые граждане тяжело болеют. В указе №112 значится, что с 30 июня заведениям общепита запрещено с 23 до 6 утра проводить зрелищные мероприятия, танцы, караоке и другие развлекательные программы», - резюмировала Марина Колтунова.Она считает, что введены достаточные меры. Главное - исполнять.