После страшной аварии жизнь актрисы Анны Большовой разделилась на до и после.

После страшной аварии жизнь актрисы Анны Большовой разделилась на до и после.Совсем недавноактриса театра и звезда русских сериалов Анна Большого насмерть сбила человекав Калужской области. Женщина тут же позвонила в скорую и полицию, чтобы помочьпешеходу, но безуспешно.После трагедиипрошло совсем немного времени, но убившая женщину актриса только входит встадию переживания стресса. Об этом в разговоре с заявилапсихолог Ирена Сирма. Анна Большова держит бурю страха, вины и чувства несправедливостиглубоко в себе. Сирма поясняет, что Большова буквально зажала в себе эти эмоциии не дает им выйти наружу, поэтому со стороны она так хладнокровно.Не последнюю рольиграет и профессия Анны Большовой. Как актриса она умеет вживаться в роль молчаливого,безэмоционального человека. Может показаться, что так легче пережить трагедию,но за этим стоит большой риск.Психологпредупреждает, что такое действие может сильно навредить здоровью АнныБольшовой. Специалист предлагает провести специальную психологическую практику,которая поможет совладеть с эмоциями.Для этого нужно,так сказать, выговориться. Не обязательно делать это вслух или адресовывать другомучеловеку. Подойдет и обычный лист бумаги, на котором можно оставить весьнегатив. "Это обычный слив эмоций. Не проживать ничего", — поясняетпсихолог. Так, Анна Большова проработает свои психологические защиты и поскореенаучиться жить с травмой.