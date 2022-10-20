Реновация ветхого жилья в столице набирает обороты. Квартиры в новостройках с начала текущего года получили 13,5 тысячи москвичей.

Реновация ветхого жилья в столице набирает обороты. Квартиры в новостройках с начала текущего года получили 13,5 тысячи москвичей.Число переселенцев за неполный 2022 год на 60% больше, чем за весь 2021-й. О ходе программы рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что с начала года 13583 московских семьи получили равнозначные квартиры в новостройках.Больше всего договоров заключено на юго-востоке Москвы – 3675. Также переселение активно идет на юге, севере, юго-западе и западе столицы, рассказал министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.В настоящее время переселение по программе реновации идет в 78 районах Москвы, которые охватывают все административные округа. В текущем году переезд начался в 14 районах, заявил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин."В четвертом квартале текущего года планируется начать переселение еще более 10 тысяч человек", – отметил чиновник. Его слова приводит портал mos.ru.Первый этап реновации продлится до 2024 года. Он . Продолжается переселение из 437 ветхих домов, 52 здания демонтировали.В рамках первого этапа расселят 1087 жилых домов. С начала 2022 года для переселенцев уже 400 тысяч квадратных метров жилья, готовы 48 новостроек.В конце сентября сообщплось, что переселение по программе реновации начали 90 тысяч человек. Из них более 73 тысяч уже переехали в новые квартиры с полной отделкой класса комфорт.В новом жилье установлена вся необходимая сантехника, электрическая плита, современные пластиковые окна и радиаторы. Часть квартир выделяют для людей с ограниченными возможностями.Москвичи переезжают в пределах своего района. Они сохраняют привычный образ жизни и продолжают пользоваться теми же магазинами, социальными объектами, станциями метро, остановками, местами отдыха.В кварталах реновации создается комфортная городская среда. Во дворах устанавливают детские и спортивные площадки, организуют дополнительные парковочные места. На первых этажах жилых домов открываются магазины, предприятия сферы услуг.Программу реновации утвердили в 2017 году. В нее вошло 5175 домов, построенных около полувека назад. Второй этап переселения пройдет с 2024 по 2028 годы, третий – в 2029-2032 годах.