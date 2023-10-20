Губернатор Александр Авдеев побывал с рабочей поездкой на двух крупных предприятиях в Ковровском...

Губернатор Александр Авдеев побывал с рабочей поездкой на двух крупных предприятиях в Ковровском районеГубернатор Александр Авдеев побывал с рабочей поездкой в Ковровском районе и в частности посетил одно из местных сельхозпредприятий. В прошлом году здесь произвели почти семь с половиной тысячи тонн молока. Сейчас объемы планируется увеличить в полтора раза. Идет реконструкция фермы на двести голов. При поддержке областного бюджета построены современные животноводческие помещения, доильный зал.- Как со сбытом сейчас молока, что у вас?- Со сбытом вообще никаких вопросов.- Ну цена упала?- Это произошло, цена упала, она немножко бюджет подкосила. Но что делать? Выживаем.- Тем не менее у вас хорошее, рентабельное предприятие. Не у всех баланс хороший. Еще есть возможность инвестировать. Я так понимаю.- Ну стараемся.Также глава региона побывал на заводе в поселке Малыгино, на котором производят кирпичи, газобетон, известь, тротуарную плитку. Александр Авдеев отметил, что такие предприятия очень важны для стимуляции экономического роста. За 9 месяцев этого года в регионе введено в эксплуатацию 975 тысяч квадратных метров жилья. Это по многоквартирным домам - на четыре процента больше, чем в прошлом году. Прирост и по индивидуальному жилью, построены 708 тысяч квадратов.