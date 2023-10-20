Автоледи получила штраф в августе и сильно удивилась. Она никогда не бывала в деревне Тереховицы Камешковского района, в то время, как документ говорил об обратном – якобы женщина

Автоледи получила штраф в августе и сильно удивилась. Она никогда не бывала в деревне Тереховицы Камешковского района, в то время, как документ говорил об обратном – якобы женщина нарушила там скоростной режим. В документе было указано, что водитель автомобиля “БМВ” превысил скорость на 31км/ч. За это нарушение предусмотрен штраф 500 рублей. Сумма небольшая, но женщина