Минпромторг опубликовал список из российских и китайских машин для чиновников.
Минпромторг опубликовал список автомобилей, которые рекомендовано в приоритетном порядке закупать для чиновников в качестве служебных.
- Lada, модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend.
- УАЗ, модели: "Патриот", Пикап, "Профи", "Хантер", СГР.
- Aurus, модели: Senat, Komendant.
- "Москвич", модели: 3, 3е, 6.
- Evolute, модели: I-PRO, I-JOY, I-SKY.
- Haval, модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9.
Список обещают пополнять по мере выхода на рынок новых моделей.
В Минпромторге отметили, что в приоритетном порядке следует закупать машины с высокой степенью локализации. Автомобили, у которых уровень локализации ниже допустимого для госзакупок, возможно закупать по специальному разрешению.
Пересадить чиновников на отечественные машины минувшим летом поручил Владимир Путин. Как отметили в Минпромторге, такое решение поддержит спрос на них и будет способствовать развитию промышленности.