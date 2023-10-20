Минпромторг опубликовал список из российских и китайских машин для чиновников.

Минпромторг опубликовал список автомобилей, которые рекомендовано в приоритетном порядке закупать для чиновников в качестве служебных.- Lada, модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend.- УАЗ, модели: "Патриот", Пикап, "Профи", "Хантер", СГР.- Aurus, модели: Senat, Komendant.- "Москвич", модели: 3, 3е, 6.- Evolute, модели: I-PRO, I-JOY, I-SKY.- Haval, модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9.Список обещают пополнять по мере выхода на рынок новых моделей.В Минпромторге отметили, что в приоритетном порядке следует закупать машины с высокой степенью локализации. Автомобили, у которых уровень локализации ниже допустимого для госзакупок, возможно закупать по специальному разрешению.Пересадить чиновников на отечественные машины минувшим летом поручил Владимир Путин. Как отметили в Минпромторге, такое решение поддержит спрос на них и будет способствовать развитию промышленности.