Актер Максим Виторган появился на людях с новой пассией.

Актер Максим Виторган появился на людях с новой пассией.После развода с Ксенией Собчак Максим Виторган состоял в романтических отношениях с актрисой Нино Нинидзе. Пара всячески демонстрировала свою любовь публике, появляясь на светских мероприятиях. Но в одночасье влюбленные перестали афишировать свой роман. Даже в Сети артисты перестали публиковать совместные кадры, из-за чего публика сделала вывод: пара рассталась. А когда актер улетел на длительное время в Израиль, оставив пассию в Москве, то никаких сомнений о разрыве не осталось.Но однажды на фоне слухов о расставании Максим Виторган и Нино Нинидзе посеяли сомнения в головах тех, кто был убежден в плачевном исходе их отношений. Публика узнала, что пара вместе провела новогодние праздники. Впрочем, это был единственный факт, заставляющий поклонников артиста думать, что он все еще состоит в романтических отношениях с актрисой.Все точки над i были расставлены, когда Максима Виторгана заметили в компании новой пассии. Счастливого актера застали целующимся с 23-летней возлюбленной (столько же лет его старшему сыну). В Сети появились кадры со свидания актера с девушкой. Теперь уж точно: Нино Нинидзе для артиста в прошлом.Ранее лицо Максима Виторгана в одном из сериалов изменили с помощью искусственного интеллекта. Подробнее об этом "Дни.ру".