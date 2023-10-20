У 53-летней Анжелики Агурбаш трое детей от разных мужей. О судьбе наследников певица откровенно рассказала Дни.ру.

У 53-летней Анжелики Агурбаш трое детей от разных мужей. О судьбе наследников певица откровенно рассказала "Дни.ру"."Мой младший сын – 19-летний – Анастас Агурбаш учится на финансиста. – сообщила Агурбаш. – Но при этом хочет стать знаменитым рок-музыкантом, таким же мощным, как Курт Кобейн. Сейчас учится игре на гитаре, вокалом занимается с моей дочерью Дарьей. К своему творчеству меня не подпускает, но советуется . Для меня это очень круто, поскольку сын меня просвещает, слушая разные коллективы. Возможно, у будущем у нас даже будет дуэт".Но известность Анжелики Агурбаш стала препятствием для ее только начинающего карьеру исполнителя сына. "Анастасу кажется, что мое имя ему мешает, – призналась она. – Просто шлейф родителей не всегда благоприятно сказывается на карьере их детей. Иногда это помогает, иногда – мешает"."Например, страшно талантливой дочери Алсу, этой невероятной вокалистке, имя матери очень сильно мешает. Девочку, словно в микроскоп, рассматривают и предъявляют огромное количество претензий этому безмерно талантливому ребенку", – сообщила Анжелика.Дети Агурбаш никогда не афишируют родство со звездой. "Они у меня – непубличные, – пояснила певица. – Они не говорят, что я их мама. А я не использую детей в своей професии, не пиарюсь на них".