Близится окончание недели, а это значит, что наступают выходные, которые хорошо бы провести так, чтобы остались приятные впечатления. Благо, Владимир насыщен различными мероприятиями. В

Близится окончание недели, а это значит, что наступают выходные, которые хорошо бы провести так, чтобы остались приятные впечатления. Благо, Владимир насыщен различными мероприятиями. В субботу, 21 октября в Центре культуры и искусства на Соборной выступит коллектив «Билет в СССР». За 1100 рублей можно послушать любимые многими советские хиты. Начало в 16:00. В этот же день