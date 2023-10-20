Смотрите Вести в 21.05: Где будет жить семья, дом которой снесли ради Рпенского проезда во...

Смотрите "Вести" в 21.05: Где будет жить семья, дом которой снесли ради Рпенского проезда во Владимире.- Рпенский компромисс.Последний бастион на пути Рпенского проезда наконец пал.... Куда переезжает семья Кишовых и когда дорогу откроют?Грядут перемены. Губернатор Александр Авдеев с рабочей поездкой в Коврове. Что изменится в городе оружейников?- Муромский треугольник.И крушение НЛО над Муромским треугольником. Кого еще занесло на нашу планету? Как проходят съёмки фантастического сериала в городе на Оке?