Вокруг отношений Пугачевой с пятым мужем ходит много сплетен. Но действительно ли они любят друг друга? Всю правду рассказал давний друг певицы Александр Буйнов.

Вокруг отношений Пугачевой с пятым мужем ходит много сплетен. Но действительно ли они любят друг друга? Всю правду рассказал давний друг певицы Александр Буйнов."Им безумно комфортно вместе, – радуется Буйнов, рассказывая про отношения Пугачевой с супругом-иноагентом. – И я вижу, чтореально им можно позавидовать. Какая степень любви и света в их отношениях!"Кстати, их роман развивался на глазах у Буйнова. "Мы встретились в Харькове: у менябыл концерт в одном месте, у будущего мужа Пугачевой – в другом, – рассказал он. Пугачева приехала поддержатьего, просто сорвалась и приехала. Мы жили в одном отеле. Как сейчас помню:зашел к ней в номер, а там по телевизору показывали "Славянский базар". Мы селисмотреть его вместе, через какое-то время Алла посмотрела на менявыразительно и сказала: "Ты что, не понял, что ты здесь лишний?" Оказалось, чтотам все серьезно. Настолько серьезно, что вскоре они сыграли свадьбу".Напомним, пятый брак Алла Пугачева заключила 23 декабря 2011. А через два года на свет появились двойняшки, зачатые от семени юмориста и замороженный яйцеклеток певицы.Буйнову нравятся и дети Примадонны "Самое главное, чтобы они выросли настоящимилюдьми. А при такой мамке, я уверен, это получится. Хотя она делает все, чтобыдети не были избалованными. Папка же у них очень нежный, очень любит детей".