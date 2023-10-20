Городской суд признал жителя Кольчугина виновным в убийстве приятеля.

Городской суд признал жителя Кольчугина виновным в убийстве приятеля. Об этом сообщила прокуратуры Владимирской области.Страшное преступление было совершено 28 февраля 2023 года. Злодей выпивал вместе с другом у себя дома. Во время застолья мужчины поссорились, так как гость нехорошо выразился в адрес матери осужденного.Хозяин схватил кухонный нож, повалил приятеля на кровать и вонзил клинок в левый бок жертвы. Потерпевший потерял много крови и умер на месте.Мужчину приговорили к 9 годам колонии строгого режима. В ведомстве отмечают, что пока приговор в законную силу не вступил.