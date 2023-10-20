В Муроме оперативники задержали подозреваемого в краже ВАЗА у своего приятеля. В начале октября...

В Муроме оперативники задержали подозреваемого в краже "ВАЗА" у своего приятеля.В начале октября в полицию обратился 45-летний житель Мурома. Мужчина сообщил, что утром не обнаружил припаркованный рядом с домом автомобиль «ВАЗ». Стоимость транспортного средства заявитель оценил в 130 000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Полицейские установили, что накануне потерпевший распивал спиртное со своим приятелем, который проживает в Муромском районе. Именно после его визита уже утром мужчина не обнаружил дома ключи от своего автомобиля.Оперативники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Муромского района. Задержанный признал свою вину и пояснил, что собираясь от своего приятеля к себе домой, заметил в прихожей ключи. Пока хозяин находился в другой комнате, мужчина, не попрощавшись, прихватил их с собой и отправился домой на автомобиле друга.Похищенный «ВАЗ» он отогнал к себе во двор и не планировал возвращать. Легковушку он хотел продать на запчасти. Однако сделать этого не успел. Полицейские изъяли у фигуранта автомобиль и передали законному владельцу.В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье: «Кража» (ч. 2 ст. 158 УК РФ).Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото freepik.com