Владельцы малого бизнеса боятся остаться “на обочине жизни” и без дохода после завершения расширения трассы Владимир-Суздаль. Любовь Шмарова владеет 10 гектарами земли напротив села

Владельцы малого бизнеса боятся остаться “на обочине жизни” и без дохода после завершения расширения трассы Владимир-Суздаль. Любовь Шмарова владеет 10 гектарами земли напротив села Суходол. Там располагается питомник растений, в котором пять лет сажают, выращивают и продают саженцы, уличные и декоративные растения. Место для строительства и развития крестьянско – фермерского хозяйства, как базы для садового