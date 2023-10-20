Директора одной из владимирских управкомпаний обвиняют в том, что он собирал с людей деньги на оплату электроэнергии, но использовал их не по назначению. Накопился долг. Как сообщают в

Директора одной из владимирских управкомпаний обвиняют в том, что он собирал с людей деньги на оплату электроэнергии, но использовал их не по назначению. Накопился долг. Как сообщают в прокуратуре, установлено, что с 2020 по 2022 год на расчетные счета компании поступило около 3 миллионов рублей. Эти деньги жильцы переводили на оплату электричества. Из пресс-релиза прокуратуры