Во Владимире состоялось торжественное открытие первого фестиваля детского и семейного кино...

Во Владимире состоялось торжественное открытие первого фестиваля детского и семейного кино "Киноперемена".Среди его участников известные режиссеры, ведущие, актеры театра и кино. Об открытии и программе - Александр Сыпченко.Александр Сыпченко:- Этого события Владимир ждал несколько лет. В Областном дворце культуры и искусства собрались самые известные и узнаваемые люди страны. Первый фестиваль детского и семейного кино "Киноперемена" торжественно открыт. Он продлится несколько дней, за это время владимирцы, приглашенные гости и представители жюри посмотрят и оценят десятки художественных и анимационных фильмов. Также в программе запланированы творческие встречи и концерты.Вести Церемонию доверили популярному актеру и телеведущему Александру Олешко. Фильмом открытия фестиваля стала короткометражка режиссера Оксаны Сташенко "Вовка". Этот фильм она посвятила древнему и вечно молодому городу Владимиру.Оксана Сташенко, актриса, режиссер фильма "Вовка":- У нас есть такая загадка и они даже обманываются пока не доходит до последних 30 секунд фильма когда развязка происходит, такая неожиданная, что у людей идут слезы, но слезы радости.Также на открытии фестиваля прошла презентация конкурсных фильмов. Зрители увидели фрагменты шести художественных и шести анимационных картин. Фестивальные премьеры пройдут сразу на нескольких площадках во Владимирском базовом медицинском колледже, в Доме культуры молодёжи, Центральной городской библиотеке, полное расписание есть на сайте областного киноцентра.Елена Ермакова, директор Киноцентра Владимирской области:- Пока все идет по плану, мы очень рады, один концерт уже прошел, Александр Олешко выступил прекрасно. Организовано отлично, потому что к нам приехали такие гости, которые хоть и занятые , но очень ответственные.Главным призом Всероссийского фестиваля детского и семейного кино " Киноперемена" станет статуэтка смотрящего в небо и мечтающего Маленького принца, из произведения Экзюпери. Ее автор владимирский художник Игорь Черноглазов.Александр Сыпченко:- Торжественная церемония закрытия пройдет в это воскресенье 22 октября в ОДКиИ. Тогда же зрители узнают, какие картины судьи назвали лучшими. Перед зрителями в этот день выступят Наталья Варлей, Валерий Баринов, Яна Поплавская и другие известные актеры. О приглашениях лучше позаботиться заранее, их можно получить бесплатно в кассе ОДКиИ.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"