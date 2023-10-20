Правоохранители Владимирской области изъяли у 60-летнего жителя Юрьев-Польского свыше 5,5 кг наркосодержащего растения.

Правоохранители Владимирской области изъяли у 60-летнего жителя Юрьев-Польского свыше 5,5 кг наркосодержащего растения. Об этом 20 октября сообщила УМВД России по Владимирской области.Стражи порядка выяснили, что мужчина купил семена незаконного растения весной и посеял их в сельской местности. После он собрал запрещённый урожай и решил подготовить его для употребления. Однако гражданина арестовала полиция.За незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Примечательно, что ранее гражданина уже привлекали по данной статье.