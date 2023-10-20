Во Владимирской области проходят съемки фантастического сериала Муромский треугольник На днях...

Во Владимирской области проходят съемки фантастического сериала "Муромский треугольник"На днях люди в белых костюмах и с оружием в руках напугали муромлян. Горожане выложили видео с подозрительными фигурами в соцсети. Но, оказалось, бояться нечего. На Муромской земле идут съемки фантастического сериала. О чем он будет? и когда ждать премьеру?- Вот это даа.Над Муромом терпит крушение летающая тарелка. Свидетелем происшествия становится местный житель, он бросается к месту падения НЛО и спасает инопланетянку. Так начинается фантастический сериал "Муромский треугольник" - загадочная зона, объединяющая нашу, Нижегородскую и Рязанскую области.- Дальше по дороге я встретил странные следы.- А на какие-то из этих они был похожи?Дмитрий Савва, исследователь аномальных явлений, продюсер проекта, исполнитель главной роли:- В 2016 году у меня была научно-исследовательская экспедиция на перевал Дятлова, в которой я познакомился с человеком, с кем мы вот сейчас и снимаем этот проект. Родилась идея, а почему бы не создать такую киновселенную, основанную не только на выдуманных персонажах.И один из самых реальных здесь - главный герой. Полный прототип самого Дмитрия Саввы, известного муромского исследователя аномальных явлений. Он же продюсер, он же ответственный за подбор актеров. Большинство из них не профессионалы, а, скорее, люди идейные. Муромская киновселенная, уверен Дмитрий Савва, будет расти. Потому набор в актеры продолжается. Заявку может подать любой. Героев хватит на всех.Ольга Гурьянова - актриса, в сериале магистр института неопознанного:- Мой образ в фильме очень похож на образ в жизни. Но я более улыбчивая в жизни, а тут нужно быть серьезной.Дарья Крайнова - актриса, в сериале боевой андроид и птица Сирин:- Когда мы снимали в темном лесу вот в этой вот маске. И когда была полная темнота, естественно, в этой маске ничего не видно. Преодолевала, как говорится , страх, когда идешь в неизвестность.Снимать в заповедных и дремучих, как пел Высоцкий, страшных муромских лесах - дело, действительно, непростое. Да еще ночью. Да еще бесплатно. Весь проект, по сути, тянут два человека. Дмитрий Савва и режиссер Антон Сбоев.Дмитрий Савва, исследователь аномальных явлений, продюсер проекта, исполнитель главной роли:- Если нам нужно снять какой-то даже небольшой эпизод, бывает даже на пару секунд, нужно напарнику приехать ко мне, мы готовим еду как в поход, потому что мы на целый день уезжаем, иногда на несколько дней. Добраться до локации и потом обратно. У нас только на одну дорогу уходит до пяти часов. Это я еще без поиска локаций считаю.- Вот этот компас побывал на местах посадок НЛО.А это уже не кино. Реальная экспедиция Дмитрия Саввы. На этих кадрах он измеряет уровень радиации компаса. А здесь покоряет мистические вершины.- Я нахожусь на легендарной горе 9 - ти мертвецов!Отдельная большая работа Саввы посвящена чупакабре. Он давно идет по ее следам. Собирает истории очевидцев. Изучает жертв.- Чем отличается от обычной собаки? Вот говорят у нее клыки спереди, сверху.За свою жизнь муромский сталкер побывал в сотнях гиблых мест планеты. При этом слово "мистика" он не любит. С самого детства. Когда увидел на даче нечто и понял - истина не рядом, ее придется поискать.Дмитрий Савва, исследователь аномальных явлений, продюсер проекта, исполнитель главной роли:- Какой-то странный мерцающий объект, напоминающий шар. Этот объект очень странно себя вел, он то приближался, то удалялся. Выписывал какие-то нелинейные траектории. Что это было непонятно. И через некоторое время он резко исчез. Тогда я для себя сделал вывод, что существуют какие-то явления, которые взрослые объяснить не могут.Во Владимирской области не менее 80 аномальных зон, говорит Дмитрий - Веретьев погост, Черное болото, Журавлиха, родник Ивана Грозного. Герои местных легенд обязательно появятся в сериале. А еще русские богатыри. Многосерийный или, как подчеркивает его создатель, многосезонный проект объединит фантастику, философию и былины. Расскажет о сложностях познания и морального выбора. Главному герою предстоит вернуть на историческую внеземную родину гостью планеты, которая пока даже не имеет никакого обличья. Пилотная серия выйдет зимой - тогда и узнаем, удастся ли охотнику за тайнами защитить свою инопланетную подопечную.- Я Дмитрий Савва, охотник за тайнами, сотрудник института, отменить атаку!Кристина Иванова, "Вести-Владимир".