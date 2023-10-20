За удар ножом в грудь сожителя женщина во Владимирской области получила условный срок. Судом...

За удар ножом в грудь сожителя женщина во Владимирской области получила условный срок.Судом установлено, что в апреле Кириллова Н.Ф. дома улице Киркижа в Коврове распивала спиртные напитки совместно со своим сожителем. Вспыхнул конфликт, сожитель высказался в её адрес нецензурно. И тогда, чтобы "попугать" мужчину взяла в руки кухонный нож. А потом и нанесла удар ножом ему в грудную клетку.Потерпевшему были причинены телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Подсудимая вину полностью признала.Ей назначено 3 года условно с испытательным сроком 3 года.Помимо прочего, суд учел оказание помощи потерпевшему и аморальность его поведения. А также наличие у виновной двух малолетних детей.Приговор суда не вступил в законную силу.Фото: https://www.pxfuel.com