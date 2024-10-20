Актер Юрий Борисов поделился впечатлениями от своей встречи с Анджелиной Джоли на кинофестивале в Торонто. Этот момент стал настоящей сенсацией.

Актер Юрий Борисов поделился впечатлениями от своей встречи с Анджелиной Джоли на кинофестивале в Торонто. Этот момент стал настоящей сенсацией.В интервью порталу "Сноб" российский артист рассказал, что во время фестиваля они с Джоли представляли свои фильмы и пересеклись на мероприятии. Интересно, что Анджелина увидела его работу в фильме "Анора" и решила подойти к актеру, чтобы выразить свое восхищение."Она подошла, сказала, что посмотрела "Анору“ и фильм ей очень понравился", — поделился Борисов. Этот момент стал для него значимым и запоминающимся.Юра также отметил, что у него есть мечта познакомиться с другими известными актерами, такими как Шайа Лабаф, Пол Дано, Джесси Айзенберг и Том Хэнкс. Он выразил желание работать с режиссером Йоргосом Лантимосом, чьи работы его вдохновляют. Эти амбиции подчеркивают стремление Борисова развиваться в международном кино.Фильм "Анора", в котором Юра сыграл одну из ключевых ролей, произвел фурор на Каннском кинофестивале и теперь доступен для зрителей в России. Вскоре актер появится на экранах в образе Александра Пушкина в фильме "Пророк". Это новый этап в его карьере, который обещает быть не менее интересным.Кинокритик Александр Голубчиков также высказал мнение о том, как фильм о Пушкине может повлиять на карьеру Юры Борисова. Он считает, что такая роль откроет новые горизонты для актера и привлечет к нему внимание как отечественных, так и зарубежных зрителей.