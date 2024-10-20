Колдунчики – это традиционное белорусское блюдо, напоминающее пельмени или вареники с мясной начинкой.

Колдунчики – это традиционное белорусское блюдо, напоминающее пельмени или вареники с мясной начинкой.КолдунчикиИнгредиентыМука пшеничная – 2 стаканаЯйцо – 1 шт.Вода – 1/2 стаканаСоль – 1/2 ч.л.Мясной фарш (свинина+говядина) – 400 гЛук репчатый – 1 шт.Зелень (укроп, петрушка) – 1 пучокСоль, перец – по вкусуМасло растительное – для жаркиПриготовлениеТесто:В миску просейте муку, добавьте яйцо, воду и соль.Замесите тесто до однородности.Накройте тесто полотенцем и оставьте на 30 минут.Начинка:Мелко нарежьте лук и зелень.В миске смешайте мясной фарш, лук, зелень, соль и перец.Хорошо перемешайте начинку.Лепка:Разделите тесто на две части.Раскатайте одну часть теста в тонкий пласт толщиной около 2 мм.Вырежьте из теста кружочки диаметром около 5 см.На каждый кружочек положите немного начинки и сформируйте колдунчик, закрыв края.Повторите процесс с оставшимся тестом и начинкой.Жарка:В сковороде разогрейте растительное масло.Обжарьте колдунчики с двух сторон до золотистой корочки.Готовые колдунчики выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.Подача:Подавайте колдунчики горячими с любимыми соусами.Приятного аппетита!