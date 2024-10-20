Колдунчики – это традиционное белорусское блюдо, напоминающее пельмени или вареники с мясной начинкой.
Колдунчики – это традиционное белорусское блюдо, напоминающее пельмени или вареники с мясной начинкой.
Колдунчики
Ингредиенты
Мука пшеничная – 2 стакана
Яйцо – 1 шт.
Вода – 1/2 стакана
Соль – 1/2 ч.л.
Мясной фарш (свинина+говядина) – 400 г
Лук репчатый – 1 шт.
Зелень (укроп, петрушка) – 1 пучок
Соль, перец – по вкусу
Масло растительное – для жарки
Приготовление
Тесто:
В миску просейте муку, добавьте яйцо, воду и соль.
Замесите тесто до однородности.
Накройте тесто полотенцем и оставьте на 30 минут.
Начинка:
Мелко нарежьте лук и зелень.
В миске смешайте мясной фарш, лук, зелень, соль и перец.
Хорошо перемешайте начинку.
Лепка:
Разделите тесто на две части.
Раскатайте одну часть теста в тонкий пласт толщиной около 2 мм.
Вырежьте из теста кружочки диаметром около 5 см.
На каждый кружочек положите немного начинки и сформируйте колдунчик, закрыв края.
Повторите процесс с оставшимся тестом и начинкой.
Жарка:
В сковороде разогрейте растительное масло.
Обжарьте колдунчики с двух сторон до золотистой корочки.
Готовые колдунчики выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
Подача:
Подавайте колдунчики горячими с любимыми соусами.
Приятного аппетита!