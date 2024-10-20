Недавно в СМИ появилась информация о том, что Меган Маркл и принц Гарри все чаще предпочитают проводить время отдельно. Совместные выходы пары стали редкостью, что привлекло внимание общественности и вызвало множество слухов о состоянии их отношений.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Меган Маркл и принц Гарри все чаще предпочитают проводить время отдельно. Совместные выходы пары стали редкостью, что привлекло внимание общественности и вызвало множество слухов о состоянии их отношений.В августе они отправились в совместный тур в Колумбию, а также были замечены вместе на теннисном турнире в Лос-Анджелесе. Однако знаменательный 40-й день рождения Гарри он отпраздновал в компании друзей, оставив Меган и детей дома.Такое разделение стало темой обсуждений среди экспертов. Специалист по связям с общественностью Марк Борковски объяснил, что в последнее время наблюдается заметное разделение в их профессиональной деятельности. Он отметил, что Гарри пытается вернуться к истокам, используя ту стратегию, которая когда-то приносила ему успех в рамках королевской семьи.Борковски добавил, что хотя супруги действительно ведут дела отдельно, это не обязательно связано с конфликтами. Скорее, они адаптируются к новым условиям и тактикам работы. "Звездная сила" пары оказалась не такой мощной, как они ожидали. Каждый из них получает больше внимания и признания, когда выступает самостоятельно. Например, в США Гарри воспринимают как сноба, а соседи характеризуют его как угрюмого человека.На родине же к Меган относятся с недоверием и негативом. Многие считают, что именно она стала причиной разлада в королевской семье и поссорила принца с близкими. Это создает дополнительное напряжение в их совместных появлениях на публике, так как они не вызывают такой симпатии, как по отдельности.Меган, будучи бывшей актрисой, стремится завоевать признание и популярность среди американцев. В этом контексте присутствие мужа может восприниматься как помеха. Поэтому их участие в мероприятиях по отдельности становится всё более частым явлением. Это решение позволяет каждому из них укрепить свои позиции и получить больше внимания со стороны общественности.