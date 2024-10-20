Утром воскресенья 20 октября в пабликах Коврова появились жуткие посты. Местные жители обнаружили на Восточной улице мертвого маленького ребенка в коробке. Одна из пользовательниц

Утром воскресенья 20 октября в пабликах Коврова появились жуткие посты. Местные жители обнаружили на Восточной улице мертвого маленького ребенка в коробке. Одна из пользовательниц интернета рассказала, что знает мать малыша. По ее словам, это молодая девушка, которая оставила годовалого ребенка одного дома на две недели: Она его, короче, обернула одеялом, положила в коробку, закидала мусором