Многоквартирный трехэтажный дом на улице Венедиктова в Меленках еще в 2017 признан аварийным. Снести здание нужно было до 31 декабря 2022 года. Несмотря на то, что жильцов расселили в 2021 году,

Многоквартирный трехэтажный дом на улице Венедиктова в Меленках еще в 2017 признан аварийным. Снести здание нужно было до 31 декабря 2022 года. Несмотря на то, что жильцов расселили в 2021 году, здание все еще стоит. Кроме того, внутрь может попасть любой желающий – дом не огражден, окна и двери не заколочены. Есть лишь вывеска «Здание в