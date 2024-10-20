Фабрику по изготовлению дверей, находящуюся в деревне Ручей Ковровского района, охватил сильный пожар утром 20 октября. В соцсетях МЧС Владимирской области о возгорании сообщили в 11:36. Пламя

Фабрику по изготовлению дверей, находящуюся в деревне Ручей Ковровского района, охватил сильный пожар утром 20 октября. В соцсетях МЧС Владимирской области о возгорании сообщили в 11:36. Пламя распространилось на 2 400 квадратных метров. На месте работают 31 спасатель и 11 единиц техники. Из поста МЧС области По предварительным данным, пострадавших нет. Дальнейшая информация уточняется. Прокомментируйте