В прошлом году их было 16.

В регионе завершилась выдача паспортов готовности к отопительному сезону. Их получили всего 12 муниципалитетов из 21. Два города: Гусь-Хрустальный, Радужный; двенадцать районов: Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, Камешковский, Ковровский, Меленковский, Муромский, Петушинский, Селивановский, Судогодский и Юрьев-Польский.Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в 2019 году их было 16.«В прошлом году, ещё будучи заместителем премьера страны, Виталий Мутко отмечал, что отсутствие паспорта готовности – повод для рассмотрения вопроса о соответствии занимаемой должности руководителя города или района», - отметили в обладминистрации.Несмотря на активную работу Департамента ЖКХ и Ростехнадзора, руководство девяти муниципалитетов не устранило замечания в срок.«Необходимо отметить, что главы Владимира, Коврова, Мурома, а также Александровского, Вязниковского, Киржачского, Кольчугинского, Собинского и Суздальского районов ни разу не участвовали в заседаниях комиссии по подготовке к получению паспортов готовности», - сообщает Белый дом.Готовность к отопительному сезону – важный показатель, который определяется надзорными государственными органами по итогам проверки.