Центр политической конъюнктуры (ЦПК) по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) составил первый в нашей стране рейтинг экспертов в сфере волонтерства. Он включает как самих добровольцев, так и исследователей НКО и третьего сектора.

Центр политической конъюнктуры (ЦПК) по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) составил первый в нашей стране рейтинг экспертов в сфере волонтерства. Он включает как самих добровольцев, так и исследователей НКО и третьего сектора.Рейтинг составлен путем расчета индекса востребованности эксперта. Он включает четыре критерия: упоминаемость, признание, популярность и оценка. Сбор информации проходил с 15 августа по 15 ноября.Учитывалось максимальное количество упоминаний эксперта в СМИ, его авторитетность в профессиональном сообществе, популярность в соцсетях. Критерий оценка базируется на анализе действий эксперта, включая наличие у него научных работ, участие в тематических круглых столах и конференциях.Первое место в заняла учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер. Также в числе лидеров – генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров и руководитель добровольческого движения "Даниловцы" Юрий Белановский.Также аналитики отметили президента благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елену Альшанскую, сопредседателя совета Ассоциации волонтерских центров Артема Метелева, главу всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольгу Амельченкову и других специалистов. Всего в рейтинге присутствуют 50 экспертов в сфере волонтерской деятельности.В связи с пандемией коронавируса волонтерские движения приобрели особую значимость. Добровольцы ежедневно помогают людям из самых уязвимых социальных групп. Так, десятки тысяч волонтеров всероссийского проекта поддержали сотни тысяч граждан.Государство активно помогает волонтерским движениям. В 2017 году президент Владимир Путин учредил новый праздник – День добровольца. Ежегодно социально ориентированные НКО участвуют в конкурсе и получают президентские гранты. На 2021 год подано более 10 тысяч заявок.Заслуги волонтеров отмечают и граждане. По данным ВЦИОМ, 73% россиян считают, что волонтерское движение ежегодно расширяется.