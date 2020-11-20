В древнем русском городе прошёл туристический форум.

19 ноября участники туристического форума в Суздале делились лучмими практиками в отрасли. На мероприятии присутствовали более 40 экспертов в сфере туризма, представители Москвы, Ивановской, Калужской, Ростовской и Ярославской областей.Замгубернатора Александр Ремига рассказал коллегам о создании туристического кластера на базе ГТК «Суздаль».«Проект предполагает строительство аквапарка и многофункционального спортивного комплекса с трибунами на 1000 зрителей, а также с залами для соревнований и сборов по 97 видам спорта, включая 20 олимпийских. Это позволит проводить соревнования самого высокого уровня и привлечь поток туристов», - пояснил он.Мероприятие проводилось как в очном, так и в формате видеоконференции. Участники обсудили лучшие практики инвестиций в туризм и развитие детского туризма в стране. Из-за ситуации с коронавирусом, присутствующие уделили особое внимание безопасности туристических продуктов.«В дальнейшем планируется сделать суздальский форум главной площадкой России для обсуждения актуальных тем, обмена опыта, межрегионального сотрудничества по вопросам развития туризма», - пояснили в пресс-службе обладминистрации.