Скончались ещё три пациента.

По информации федерального оперштаба за сутки во Владимирской области коронавирусом заразились ещё 126 человек. Три пациента скончались. Общая численность умерших за весь период пандемии составляет 284 человека.За минувший день избавился от недуга 161 житель региона. Общее количество спасённых владимирскими врачами жизней составляет – 9 299 пациентов. Заболели за месяцы первой и второй коронавирусных волн – 11 925 человек.По районам и городам суточная статистика заболеваемости выглядит следующим образом: 25 заразились во Владимире, 18 в Гусь-Хрустальном, 14 в Муромском, по 8 в Кольчугинском, Суздальском и Вязниковском районах, по 7 новых диагнозов в Ковровском и Юрьев-Польском районах, по 6 в Александровском и Меленковском, 5 - в Петушинском, по 4 в Гороховецком, 4 Собинском, по 2 в Селивановском районе и ЗАТО Радужный, по 1 в Судогодском и Камешковском районах.Всего на территории страны за сутки зарегистрировано 24318 случаев заражения ковидом.