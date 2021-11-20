Резолюция американских конгрессменов о непризнании Владимира Путина президентом в случае его переизбрания в 2024 году говорит о правильности выбора россиян, написал в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Резолюция американских конгрессменов о непризнании Владимира Путина президентом в случае его переизбрания в 2024 году говорит о правильности выбора россиян, написал в своем спикер Госдумы Вячеслав Володин.Россия не вмешивается в американские выборы, аналогично должны поступать и США, отметил политик. "Не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом нашей страны. Решать будут граждане Российской Федерации", – написал Володин.Проекты резолюций о непризнании Путина президентом – лучшая оценка правильности пути и выбора, который сделали россияне, отметил спикер ГД.По его мнению, подобная резолюция говорит о страхе США перед сильной Россией."Боятся до истерики. Делают все, чтобы нас ослабить, а затем разрушить. Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть", – сказал Володин.Он вновь повторил, что считает Путина преимуществом России. Направленные в его сторону удары призваны ослабить нашу страну, заявил Володин.Спикер напомнил, что США после распада СССР не выполнили ни одного своего обещания. Вместо помощи, мира, дружбы и инвестиций наша страна получила санкции и приближение НАТО."Если бы наша страна была слабой, а президентом могли управлять из-за океана, не звучали бы угрозы и непризнание выборов", – уверен Володин.