В мире шоу-бизнеса много супружеских пар, которые находятся на грани развода. Однако есть семьи, где муж и жена – одна сатана. Подборка самых крепких браков звезд по версии Дни.ру это подтверждает.

В мирешоу-бизнеса много супружеских пар, которые находятся на грани развода. Однако естьсемьи, где муж и жена – одна сатана. Подборка самых крепких браков звезд поверсии "Дни.ру" это подтверждает.Дмитрий Маликов и Елена Маликова (Изаксон)Исполнитель хита "С чистого листа" сыграл свадьбус возлюбленной в 2000 году после рождения дочери Стефании. До этого с 1992-гоДмитрий Маликов и его суженная просто жили вместе. Что бы ни судачили злыеязыки, а 30 лет отношений — это показатель прочных семейных уз.Леонид Агутин и Анжелика Варум"Босоногий мальчик" закрутил роман с голосистойкрасоткой в 90-е. А поженились Леонид Агутин и Анжелика Варум в самом началевека. Завистники часто припоминают певцу измену, который тот совершил во времягастролей, однако супругу артиста это уже не колышет. Звезда давно простилаглупую интрижку, ведь муж стал для нее родным человеком.Иосиф Пригожин и певица ВалерияДля яркой блондинки брак с импозантным продюсером сталнастоящим счастьем, ведь до этого певица Валерия пережила два тяжелых развода. ИосифПригожин затмил всех предыдущих партнеров артистки и нашел ключик к ее сердцу,который не ржавеет из года в год.Андрей Кончаловский и Юлия ВысоцкаяОгромная разница в возрасте не мешает им крепко любить другдруга. 49-летняя Юлия Высоцкая уже 24 года питает нежность к 85-летнему режиссеру.В чем же секрет? Актриса считает, что Андрей Кончаловский похож на нее по духуи даже внешне.Алексей Чумаков и Юлия КовальчукОбаятельный брюнет и стройная блондинка в этом году отметилиоловянную свадьбу, первый юбилей супружеской жизни. Прежде они проверяли связьна прочность в течение пяти лет. Пока фанатки пытаются склонить АлексеяЧумакова к измене, Юлия Ковальчук о разводе даже не думает.Сергей Жуков и Регина БурдДве звезды 90-х поженились в декабре 2007 года, а еще черездесять лет обвенчались и отпраздновали сие торжество в романтичной Италии.Сергей Жуков и Регина Бурд живут душа в душу, а также воспитывают троих детей —дочку и двоих сыновей.Олег Газманов и Марина Газманова (Муравьева)Эта супружеская чета пиарится на семейном счастье. Женапевца любит раскрывать секреты отношений, чтобы лучше продавать свою книгу. Ее предпринимательскаяжилка нисколько не мешает любви, которую Олег Газманов хранит как зеницу ока.Александр Стриженов и Екатерина СтриженоваЗвезда программы "Доброе утро" познакомилась сбудущим мужем, будучи ребенком. Екатерина Стриженова расписалась с избранникомв ЗАГСе в день своего совершеннолетия. По сей день чувства артистки к супругуне иссякают. Их семья зародилась 35 лет назад!Игорь Николаев и Юлия ПроскуряковаВместе они, конечно, не "дельфин и русалка", новполне дружная семья. Юлия Проскурякова стала глотком свежего воздуха для человека,который разочаровался в любви. Игорь Николаев всеми силами старается удержатьспутницу рядом, прокладывая ей путь по карьерной лестнице. Юлия Проскуряковапонимает, какой лакомый кусок ей достался, поэтому держит ухо востро.Владимир Пресняков и Наталья ПодольскаяРыжеволосая красотка хитро увела певца у соперницы. Когдазакрутился роман, Владимир Пресняков еще был женат на Кристине Орбакайте.Наталья Подольская ни в какую не соглашалась на роль любовницы.В итоге певцу пришлось разводиться, а потом делать предложение новой пассии. И не зря: голубки вместе с 2005 года!