Певица не раз падала в грязь лицом из-за эгоистичного Тарзана. Неужели Наташа Королева заслужила такое обращение?

Певица не раз падала в грязь лицом из-за эгоистичного Тарзана. Неужели Наташа Королева заслужила такое обращение?Артистка Наташа Королева остается привлекательной и эффектной, несмотря на возраст. 49-летняя красотка сумела построить потрясающую карьеру и вывела в мир шоу-бизнеса мужа Тарзана. Однако за любовь и заботу супруг отплатил ей лишь грязной изменой.Тарзан, он же Сергей Глушко, едва не разрушил семью из-за подлой интрижки. Наташа Королева так и не решилась на развод, предпочитая делать вид, что личная жизнь бьет ключом. В один голос фанаты твердили, что певица позволяет мужу вытирать об себя ноги.Не так давно Тарзан стал набивать себе цену как художник, а также актер театра. Сейчас он активно гастролирует по стране, играя древнегреческого богача Ксанфа. Глушко произносит провокационные речи от лица персонажа, но внимательные зрители отмечают: муж Наташи Королевой транслирует им свои личные мысли."Мы покоряем женщин, и они нас за это любят. Любяткуртизанки, созданные для развлечений. Любовницы, стремящиеся заботиться о нас.И, между прочим, жены, которые должны рожать нам законных детей", — вещает со сцены именитый супруг.Произнося это, Тарзан как бы ставит в один ряд жену, проституток и любовниц. Тем временем Наташа Королева улыбается как ни в чем не бывало и постоянно выгораживает мужа, будто на нем сошелся свет клином.