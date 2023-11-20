Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

На дорогах Владимирской области власти установят 23 комплекса видеофиксации. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства.Так, передвижные фотовидеофиксаторы будут размещены до конца этой недели – с 20 по 26 ноября. 12 камер будут выставлены на а/д Р-132 «Золотое кольцо», 7 из которых будут на западном соединении с а/д М-7 «Волга», а две из этого числа – на восточном соединении.Кроме того, шесть комплексов поставят на самой а/д М-7 «Волга», а остальные пять – на дорогах регионального значения: Владимир-Улыбышево-Коняево, Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма, Бетонка-Черново и пару на а/д Владимир-Муром-Арзамас.