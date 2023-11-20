«Автобус не ходит»: во Владимире школьникам микрорайона Лунево приходится добираться до своих домов...

«Автобус не ходит»: во Владимире школьникам микрорайона Лунево приходится добираться до своих домов пешком.В пресс-службе региональной прокуратуры Владимирской области подтвердили, что проверка показала — нарушаются права учащихся на общедоступное образование.Выяснилось, что с жалобой обратились жители микрорайона Лунево – деревни Сельцо областного центра.Родители, пришедшие на приём к прокурору, сообщили, что расстояние от «Средней общеобразовательной школы № 46», где обучаются их дети, до места жительства составляет от 10 до 15 км.Естественно «пешком» добраться до места учёба невозможно, а личные автомобили есть не у всех.«В ходе надзорных мероприятий установлено, что ранее доставка учащихся в школу и обратно осуществлялась школьным автобусом, но по причине неукомплектованности штата водителем с 10 октября 2023 года подвоз ребят, обучающихся во второю смену, был приостановлен. В разумные сроки вопрос с организацией перевозки уполномоченными лицами не разрешен...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Известно, что в данный момент несовершеннолетние, оканчивающие обучение в вечернее время, вынуждены добираться до школы (и обратно) на общественном транспорте, который ходит редко, а затем, идти пешком.Ближайшие остановочные пункты общественного транспорта - «Журавлиха» и «Храм Иокима и Анны» удалены от места проживания школьников.По результатам проверки прокурором главе города Владимира было внесено представление с требованием незамедлительно устранить все нарушения.Фото: pxfuel.com