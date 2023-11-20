Голубятник из Владимирской области рассказал все о семейной жизни своих птиц. Этой осенью в...

Голубятник из Владимирской области рассказал все о семейной жизни своих птиц.Этой осенью в научном сообществе опубликовано исследование, касаемое голубей. Ученые доказали, что голуби умнее искусственного интеллекта. К списку их замечательных талантов прибавилось умение запоминать лица, видеть мир в ярких цветах и спасать жизни. Что мы еще не знаем об этих "скрытых гениях" наших городских парков? В ковровском доме, где живут "любовь и голуби", побывала Полина Лаптева.- Они даже как люди целуются, клюв в клюв.Воркуют подобно влюбленным. А еще сохраняют верность. Как и сам Сергей Исполинов. Своему увлечению верен много лет. В 6 лет он с любопытством залазил на колхозную голубятню. Мог часами наблюдать за голубями. Так в подарок от председателя и получил первых пернатых.- Держал сначала разных. Начинал пермские, бабочек, и потом увидел бойную птицу. Это было уже в подростковом возрасте, это голуби, которые высоколетные, летают высоко. И еще при этом крутят сальто через себя, когда летают.Сергей Исполинов, голубевод:- Эту "игровую" породу голубей называют "бакинской" - в полете они совершают кувырки. Их отличает и громкий "щелчок" крыльев - бой. Среди них тоже есть различия: эти классические, а эти- новоделы широкохвостые. Их полёт меньше по длительности: покружатся и плавно спускаются обратно. Устают. Живут голуби в маточнике, разделенном на 6 секторов. В каждом - своя масть.- Классические - они чуть поменьше, у них в хвосте 12 перьев. А у широкохвостых, почему их и назвали так, где - то от 16 и до 18, 20.Сергей Исполинов, голубевод:Широкохвостые бакинские- птички заметные: головастые, желтые и красные. Эти цвета красного кирпича- отличные маскировщики. А вот у широкохвостых мраморных свой стиль - они серые с пятнышками, и чили - с рябью на голове и в черных "платьях". Голуби- одни из самых умных и выносливых птиц. Самцы и самки зимой живут отдельно. До весны. Пока не наступило время создания голубиной семьи .Сергей Исполинов, голубевод:- Семья...она живет долго. Их один раз соединил - они всю жизнь живут. они не разделяются, ну если кто - то не погибнет один из партнеров. Эти голубки - совсем крохи. Две с половиной недели им.Пока летать не умеют, птенцы находятся под чутким присмотром родителей. В птичьем семействе, если мать погибнет, отец выкормит всегда, даже чужих малышей.Сергей Исполинов, голубевод:- Уже оперяется. Скоро, месяцок, еще чуть чуть и будет сам клевать. Они клюются сами ищут поилки, взрослые, отец или мать показывают где поилка, подходят, подводят к кормушкам даже.В первые полеты птенцы отправляются в двухмесячном возрасте. Сергей рассказывает- птенцы раскрывают хвостики и "балуют", скользя на потоках воздуха. "Словно мы раньше в детстве на санках . Дети - есть дети"- смеется заводчик. После такой разминки наступают серьезные тренировки. Малышей ожидают гоночные отсеки: в первом привыкают, оказавшись во втором - голуби начинают гулять, а из третьего уже не терпится вырваться. Полетать.Сергей Исполинов, голубевод:- В марте я уже выставляю голубей, чтобы они начинали ходить, смотреть крышу, начинали летать // И начинаешь тренировать, чем больше он летает по моей породе, чем больше сделает кувырков, тем он ценнее.Сергей Исполинов, голубевод:Полет порой длится до 8 часов. В зимние месяцы Сергей выпускает любимцев редко: хищные ястребы начеку. Каждый голубь в голубятне имеет свой крошечный, но "паспорт": на лапке у каждого колечко.- Город, в котором голубь родился, вырос, воспитан был, моя фамилия, номер телефона и номер голубя.Всю информацию о голубях, их успехах Сергей фиксирует в учетном журнале. Так легче прослеживать родословную и искать потеряшек. Любителей "попутешествовать" уже возвращали из соседних областей. В Коврове Сергей- не единственный заводчик. В городе оружейников любят голубей и ежегодно в феврале проводят голубиные фестивали -выставки, устраивают своего рода бартерный обмен птицами. А кому повезет - и продажу - для выручки на корм. Но бизнес, признается Сергей, на голубях не сделаешь. Удовольствие - не из дешевых. Все держится на энтузиазме заводчиков. Голубиное хобби - не ради денег, а для жизненного тонуса .Сергей Исполинов, голубевод:- Для души - это спокойствие какое- то, это курлыкание голубей, успокаивает. Иногда что - то бывает на работе не задастся, придешь в голубятню, сидишь, смотришь, слушаешь их - и успокаиваешься.Сергей Исполинов, голубевод:С крыльев голубей осыпается белая пудра, как пыльца с крыльев бабочки- объясняет Сергей. Она важна для сохранения ровной формы пера, защищает их от склеивания и промокания. На вид как тальк. Это признак, что птица здорова. Кто знает, может быть белая пудра с голубиных крыльев обладает и каким- то особенным свойством? Возможно, кому-то на своих крыльях голуби принесут удачу.Полина Лаптева, Андрей Беляков, Вести Владимир.