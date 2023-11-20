Новогодняя ёлка появится во Владимире совсем скоро – её уже начали устанавливать. Собирать новогоднее дерево начали днем 20 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии. Из телеграм-канала

Новогодняя ёлка появится во Владимире совсем скоро – её уже начали устанавливать. Собирать новогоднее дерево начали днем 20 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии. Из телеграм-канала “Официальный Владимир” Прямо сейчас на Соборной площади собирают главный символ Нового Года – красавицу-ёлку! Уже совсем скоро монтаж завершится и она будет радовать жителей города праздничным настроением. Напомним, главной площадкой