Люди рискуют остаться без голубого топлива. О том, как этого избежать, рассказали в газораспределительной организации. После того как 1 сентября этого года вступили в силу изменения в ФЗ «О ..

Люди рискуют остаться без голубого топлива. О том, как этого избежать, рассказали в газораспределительной организации.После того как 1 сентября этого года вступили в силу изменения в ФЗ «О газоснабжении в РФ», в офисах поставщиков голубого топлива нашего региона появились огромные очереди. Люди там стоят часами, спеша перезаключить договор. Ведь тем, кто это сделать не успеет, просто отключат газ.5 вместо 120Если раньше техобслуживанием газового оборудования занимались отдельные компании (в нашем регионе таковых более 120), то сейчас эту работу будут выполнять только газораспределительные организации (АО «Газпром газораспределение Владимир», ООО «Региональные газовые системы», ЗАО «Радугаэнерго», ООО «Газ-Гарант» и ООО «Газспецстрой»).Перезаключить договор нужно с той, к сети которой подключён ваш дом. В первую очередь это касается тех, кто живёт в многоквартирных домах. Текущие документы будут действовать до 1 января 2024 года. Что же до собственников частных домов, то им пока ничего заключать не нужно. Следует дождаться, пока не закончится действие текущего контракта.Стоимость договора – рубльЧтобы часами не просиживать в очередях, договор можно заключить несколькими способами, в том числе дистанционно.Во-первых — через управляющую организацию. Для этого собственники квартир собирают общее собрание и решают, какой это будет документ – индивидуальный или единый.Однако «управляшки» не всегда готовы помочь жителям –некоторые просто отправляют людей в офисы, создавая тем самым дополнительный ажиотаж.Поэтому есть и другие дистанционные способы. Например, заключить договор методом публичной оферты. Для этого достаточно оплатить квитанцию за газ, где в графе «прочие услуги» авансом выставили счёт в размере одного рубля за ежегодное плановое техобслуживание. При его оплате вы даёте согласие на заключение нового контракта. И больше никуда идти не надо.– Во время проведения тех­обслуживания придёт слесарь и вместе с выдачей акта сдачи-приёмки работ конкретизирует данные о собственнике жилья и его газовом оборудовании. После чего в спокойной обстановке заключат и подпишут новый договор, – пояснили в компании «Газпром газораспределение Владимир».Также пользователь газового оборудования может присоединиться к публичной оферте через личный кабинет или через чат-бот в телеграм-канале @GGV33Bot. Там сформируют квитанцию авансового платежа за техобслуживание на один рубль.Бумажный экземплярЕсли же вы всё-таки предпочитаете оформить документ вживую, то можете это сделать в клиентских центрах «Газпром газораспределение Владимир». Для этого заполните заявление о присоединении к публичной оферте, бланк которого выдаст консультант (или же его можно распечатать с сайта компании), приложите к нему копии необходимых документов (паспорта, свидетельства о праве собственности на жильё, паспортов на газоиспользующее оборудование при наличии). После того как консультант примет заявление – договор заключён.Если вам важно иметь договор на руках, все перечисленные документы просто передайте консультанту. И когда бумага будет готова, специалисты свяжутся с вами по телефону и сообщат, когда сможете прийти в офис, чтобы её подписать.Мнение экспертаГенеральный директор АО «Газпром газораспределение Владимир» Алексей Конышев:– В последнее время в некоторых регионов произошло большое число ЧП, связанных с газом. Разбирая причины подобных инцидентов, пришли к выводу, что одна из них в том, что в многоквартирных домах техобслуживанием газового оборудования занимались компании, которые не всегда качественно могли выполнять работу. Более того, одним домом могло заниматься сразу несколько организаций. В связи с этим решили внести изменения в существующий закон.