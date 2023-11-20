Рамазан Дадаев из Владимирской области стал победителем Первенства Европы по боксу. В черногорском...

Рамазан Дадаев из Владимирской области стал победителем Первенства Европы по боксу.В черногорском городе Будва завершилось Первенство Европы 2023 по боксу EUBC-U22.Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.19 ноября состоялись финальные поединки и определились все победители и призёры турнира.Россияне выступали под флагом страны. Международная ассоциация бокса отказалась следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации.Наши спортсмены завоевали 9 золотых, 8 серебряных и 1 бронзовую медаль, заняв первое общекомандное место.Свой вклад в общую победу внёс владимирский боксёр Рамазан Дадаев: в финальном поединке он завоевал золотую медаль в весе 92 кг, одержав победу над Винченцо Бортоне (Италия) со счётом 5:0.Важно:В соревнования участвовали 299 боксёров: 202 мужчины и 97 женщин из 34 стран.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области