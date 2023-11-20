Руководители правления общественной организации Архитектурно-исторический комплекс генералиссимуса...

Руководители правления общественной организации "Архитектурно-исторический комплекс генералиссимуса Суворова" рассказали, как хранится память великого полководца.Когда объединяет память. Как во Владимирской области развивается проект "Наследники Суворова"? Как имя великого полководца сияет сквозь столетия? О проекте и его форматах в студии "Вестей" рассказали руководители правления общественной организации "Архитектурно-исторический комплекс генералиссимуса Суворова".