Там провели ремонт, оборудовали помещения для приема граждан, а еще создали разные зоны: для групповой и индивидуальной работы, для цифровых сервисов. Также появился центр деловой

Там провели ремонт, оборудовали помещения для приема граждан, а еще создали разные зоны: для групповой и индивидуальной работы, для цифровых сервисов. Также появился центр деловой активности. Центр занятости населения модернизировали в рамках нацпроекта«Демография» по единому для всей страны стандарту. Меняется не только отделка и мебель – меняются задачи, подчеркнули в правительстве области. Теперь главное не