Участники слушаний предложили свои поправки.

Участники слушаний предложили свои поправки.Примерные цифрыБюджет области прошёл очередную стадию рассмотрения – публичные слушания. На мнение общественности опираются депутаты Законодательного Собрания и специалисты областного Минфина, когда доводят бюджет региона до итогового вида.В следующем году доходы области составят 94,5 млрд руб.,а расходы – 102,3 млрд. Большая часть доходов – собственные налоговые поступления: 73,1 млрд (сумма на 2 млрд больше, чем в этом году). Показатели бюджета, озвученные Минфином, на данный момент весьма примерны –их ещё будут уточнять.«Социалка» в приоритетеНо в целом общие тенденции уже ясны. В последние годы основную долю расходов бюджета составляет социальная сфера – 66,1 млрд руб., или 64,6% от общих трат (на 1,6 млрд руб. больше, чем в 2023 г.). На образование в 2024 г. направят 25,7%, на соцполитику – 16,9%, на здравоохранение – 17,5%, на культуру – 2,6%, на физкультуру и спорт – 1,9%. На поддержку реального сектора экономики в 2024 г. планируют отдать20,9 млрд руб., или 20,4% всех расходов.– Хочу уверить жителей нашей области, что все социальные гарантии правительство исполнит в полном объёме, вне зависимости от любых условий. Мы продолжим строить и ремонтировать школы и детсады, детские лагеря и больницы... Бюджет охватил всю «социалку». Ну и конечно, наш бюджет – бюджет развития. У нас действует множество программ: и для сельского хозяйства, о котором почему-то в последнее время подзабыли, и для туризма, и для многого другого, – поделилась мыслями спикер Законодательного Собрания Ольга Хохлова.Осторожный, но надёжный– Бюджет получился осторожным, но надёжным. Предполагается рост экономики, а вместе с ней – зарплат. Надо понимать, что не все ассигнования из федерального бюджета ещё распределены – мы ждём второго чтения, по итогам которого поймём, сколько ещё средств область получит в 2024 году. Но многие расходы уже профинансировали, и объёмы даже в нынешнем виде не радовать, например на здравоохранение, на образование и другие, – пояснил председатель бюджетного комитета ЗС Михаил Максюков.Депутаты говорят, что уже несколько лет последовательно увеличиваются расходы на исполнение наказов избирателей: в этом году – 1,7 млрд руб., что на 42% больше, чем в 2023 г., что говорит об эффективности депутатской работы.Дороги, дворы, кредитыУчаствовать в слушаниях мог любой желающий. Поэтому и диалог получился достаточно разносторонним: депутаты и общественники как хвалили, так и критиковали определённые статьи расходов и финансовые тенденции, а главное, вносили свои предложения.– Мы говорили о дорожном фонде: муниципалитетам стоит ещё увеличить финансирование дорожных работ. Кроме того, надо совершенствовать систему распределения средств на них, ускорить их паспортизацию... Жители области должны быстрее увидеть результат. Говорили о «Комфортной городской среде» –прекрасной программе, которая позволила отремонтировать сотни дворов и общественных пространств в наших городах. Сейчас в федеральном бюджете расходы на неё не заложили, но мы предлагаем в любом случае её профинансировать. Мы обсуждали и определённые изменения законодательства о контроле за безнадзорными животными: ситуация в этой сфере всё ещё непростая. Есть рекомендации поддержать медиков – увеличить компенсации за наём квартиры, ипотечное кредитование и так далее, –подытожил Михаил Максюков.