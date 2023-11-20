Во Владимире обещают привести в порядок берега реки Рпень. Как стало известно, после официального...

Во Владимире обещают привести в порядок берега реки Рпень.Как стало известно, после официального открытия Рпенского проезда, во Владимире продолжится благоустройство берегов реки Рпень.Напомним, что ещё летом сообщалось об очистке реки и ее берегов от упавших, сухих деревьев, а также уборке мусора из реки.По словам заместителя главы администрации, начальника управления обеспечения жизнедеятельности Фрунзенского района Сергея Мурыгина ещё в июне, уборка упавших в реку деревьев необходима прежде всего для предотвращения "заторовых ситуаций" на реке во время весеннего ледохода и избежания подтопления.А также ежедневно в летний период к работам привлекались от 4 до 8 рабочих МУП «Благоустройство Фрунзенского района» и несколько единиц техники.По словам Сергея Мурыгина, очистка русла реки Рпень началась несколько лет назад с участка в районе Социального фонда РФ, а далее работа пошла выше по течению вдоль Рпенского проезда вплоть до территории комбината «Тепличный».Сейчас же, по словам начальника управления архитектуры и строительства администрации города Игоря Соловьёва, будет продолжена работа в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».Администрация Владимира планирует убрать сухостой, подровнять кустарники, а также организовать дорожки вдоль реки.Фото: https://vladimir-city.ru/news/main/1145234/