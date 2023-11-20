Погода испортится с 18 часов 20 ноября до 6 часов 21 ноября на востоке Владимирской области. Синоптики предвещают сильный снег, снежный накат на дорогах, гололедицу. Об этом сообщает

Погода испортится с 18 часов 20 ноября до 6 часов 21 ноября на востоке Владимирской области. Синоптики предвещают сильный снег, снежный накат на дорогах, гололедицу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Такие обстоятельства повышают вероятность ЧС, аварий, травм. Однако первый сильный снегопад регион выдержал стойко. Владимирцы лепили снеговиков, делились фотографиями, удивлялись уткам, не улетевшим на юг.