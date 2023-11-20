Во Владимирской области хранится старинная книга советов на все случаи жизни. По статистике этого...

Во Владимирской области хранится старинная книга советов на все случаи жизни.По статистике этого года в России количество читающих людей выросло - теперь их 57 %. А книга остается одним из наших главных культурных достояний. А ещё хорошим подарком, который преподносили даже монархам и высокопоставленным лицам в прошлых столетиях. Чем, о чём и на чём писали наши предки, расскажет Татьяна Воронцова.Нехитрый инструмент из прошлого. Им писали на вощеных дощечках. Название - СТИЛУС - дошло до нас в несколько измененном виде. О тех, кто грамотно и красиво излагает мысли на письме и сегодня говорят: "у них красивый, хороший стилус - стиль". Интересно, что такие восковые тетради на Руси использовались вплоть до 19 века. А самым древним шрифтом считается "Устав". Угловатые , широкие символы, замысловатые сюжеты, изящные орнаменты , отчетливые буквы. Эта коллекция рукописных синодиков - достояние Вязниковского историко-художественного музея.Андрей Веденеев, директор Вязниковского историко-художественного музея:- Мы можем увидеть синодик 1686 года. Составлен монахами Благовещенского монастыря и ценная информация- как развивалась вера, культура. Жила Вязниковская земля.Богатые кожаные переплеты- те же произведения искусства. Книга- не только величайшая ценность, но и целая культура - от содержания до создания. Бумага и водяные знаки представляют сегодня огромный интерес для ученых - рассказывает Андрей Веденеев. Русские мастера помечали ими год и место изготовления бумаги, инициалы владельца.Андрей Веденеев, директор Вязниковского историко-художественного музея:- Бумага производилась несколькими фабриками, в тч есть книги напечатанные на иностранной бумаге,у них своеобразные водяные знаки. К нам даже приезжают их изучать. с некоторыми книгами работают.Первая бумагоделательная машина согласно краеведческим изысканиям появилась во Владимирской губернии в 1835 на фабрике Угрюмовых. До этого в основной массе бумагу производили из тряпья . Изношенные хлопчатобумажные ткани собирали по селам подростки.Занятие особенно было распространено во Владимирской. Ярославской и Нижегородской губерниях. Началом же машинного производства бумаги считается вторая половина 19-ого столетия.Андрей Веденеев, директор Вязниковского историко-художественного музея:- В начале 19 века бумага изготавливалась ручным способом . Поэтому была дорога. И была не в таких промышленных объемах , как сейчас. Поэтому если вы обратите внимание даже на бумагу того времени даже с течением 200 лет, она все равно имеет светлый вид. Она была белая. Молочно- белого цвета.Сказать такое же о книгах конца 19 века уже нельзя. Как пример, "Владимирские епархиальные ведомости". Когда производство бумаги поставили на поток , в нее стали добавлять кислоты. И она "пожелтела".Андрей Веденеев, директор Вязниковского историко-художественного музея:- И в результате сегодня мы имеем даже такую проблему , что иногда сохранность более древних книг даже лучше, чем сохранность книг ближе изданных к нам по хронологическому признаку.А вот та самая бумага ручного производства. Сохранность- отличная, подчёркивает Ирина Мишина. Экземпляр из редкого фонда. "Деревенское зеркало" или Общенародная книга" была издана только однажды - в год рождения Александра Сергеевича Пушкина и больше не переиздавалась. Её анонимный автор- русский философ- моралист Андрей Болотов. Книга интересна сама по себе. В России считалась полезной энциклопедией. По этим общеполезным правилам жили, питались, вели хозяйство. Сегодня Общенародная книга доступна в электронном варианте. А вот ее "заветы" остроты не теряют.Андрей Веденеев, директор Вязниковского историко-художественного музея:- Не трогай бешеных волков, собак , ни шавку, когда не хочешь быть несчастным ты от них. И береги себя, скажу тебе в прибавку- от пчел, и жаб , и всяких гадин злых. Так что берегите себя- такой простой совет.С помощью книг можно было максимально открыто выразить свои мысли, говорит Ирина Мишина. Потому их преподносили в качестве подарка монархам и высокопоставленным лицам.Андрей Веденеев, директор Вязниковского историко-художественного музея:- Раньше книги преподносились кому либо- и здесь есть на титульном листе посвящение- его императорскому величество императору Александру Павловичу.Если вспомнить, что бумага получила широкое распространение лишь в 20 веке , то современные бумажные издания неверно называть старыми- замечает Ирина Мишина. Время ускоряет темп- видоизменяется и книга. Своё берут высокие технологии. Все больше сторонников у книг электронных. Но и сегодня некоторые издатели пытаются воссоздать бумагу старинного образца для редких изданий. Да и стилусы вернулись. Не в качестве музейных экспонатов, а современных атрибутов человека читающего.Татьяна Воронцова. Илья Хлудов. Вести-Владимир.