Перед судом предстанет 40 летний житель Александрова.

Перед судом предстанет 40 летний житель Александрова. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человеку, выполнявшему общественный долг. Об этом сообщила прокуратуры Владимирской области.Инцидент произошёл летом 2023 года. Фигурант был пьян и поссорился с работницей одного из городских магазинов. Торговая точка закрывалась, но продавец боялась выходит и позвонила мужу, чтобы тот её встретил. Когда супруг прибыл, обвиняемый ударил его ножом. К счастью, существенного вреда не нанёс.В это время в конфликт вмешался 34-летний мужчина. Он попытался образумить буяна, но получил два удара клинком в живот.В настоящее время уголовное дело в отношении жителя Александрова направлено в суд. «За совершение данного преступления санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», – говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.