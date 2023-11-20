Звонарь во Владимирской области рассказал, что означают первые 40 ударов колокола. Недавно во...

Звонарь во Владимирской области рассказал, что означают первые 40 ударов колокола.Недавно во Владимире побывала мобильная передвижная звонница московского звонаря Ильи Дроздихина. Мы заинтересовались, а что можно исполнить на такой звоннице, в чем ее возможности и преимущества? Все это выяснила Ангелина Свищ.Первые 40 ударов- сакральные, рассказывает звонарь Вячеслав Перфилов. В них - история одного из самых известных сюжетов в Ветхом Завете. Спасения пророком Моисеем еврейского народа от египетского ига. Путь его лежал через пустыню, где евреи бродили 40 лет прежде чем попасть на святую землю. Именно столько лет понадобилось народу , чтобы очиститься.Вячеслав Перфилов, старший звонарь колокольной мастерской Ильи Дроздихина:- Оказывается для того, чтобы люди которые прошли через какие-то серьезные катаклизмы, тем более через рабство. Произошло очищение, прошли несколько поколений, но поколений которые действительно единая цель - к Богу.Звонарным делом Вячеслав Перфилов занимается полжизни. Его инструмент - малая передвижная звонница. На ней изображения дореволюционных колоколов. Звонница отлита по старинным образцам и технологиям в мастерской знаменитого московского мастера Ильи Дроздихина. Тона его колоколов удивительные- теплые и богатые.Вячеслав Перфилов старший звонарь колокольной мастерской Ильи Дроздихина:- Самый большой колокол, который звонил в России - 160 тон был. 10 тысяч пудов. Потом уже отлили 12 тысяч 200 тонн.Колоколов 7- как и нот. Их разделяют по градации, единице, тональности. Это позволяет сыграть разнообразные композиции. Главным же голосом остается благовест. Кроме церковных перезвонов на звоннице исполняют и классические произведения. Особой популярностью колокола пользовались у рок- музыкантов в 80-е годы.Владимир Куличенко. младший звонарь колокольной мастерской Ильи Дроздихина:- Колокол, он один из старейших в принципе музыкальных инструментов. Я всегда сопоставляю это с барабанной установкой.Уникальная звонница путешествует по всему Золотому кольцу. Духовная акция проходит при поддержке Фонда преподобной Ефросинии Московской и международного союза православных звонарей. Мастера уверены: у каждого города свой уникальный перезвон. Неповторим он и на владимирской земле.Ангелина Свищ, Александр Чунаев "Вести-Владимир"