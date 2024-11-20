Также пострадали 13 социальных объектов.

19 ноября в Гусь-Хрустальном Владимирской области 66 жилых домов и 13 социальных учреждений остались без отопления из-за повреждения питающего электрического кабеля на текстильном комбинате. Глава города Алексей Соколов сообщил, что это привело к аварийному отключению электричества и остановке подачи теплоносителя.В настоящее время котельную переключили на резервный кабель, и компания «Владимиртеплогаз» работает над запуском котлов для восстановления теплоснабжения. Временные отключения электричества коснутся только потребителей, не связанных с жизнедеятельностью населения, до устранения главной неисправности.Напомним, ранее мы писали, что