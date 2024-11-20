Глава Следкома дал указание руководителю СУ СК России по Владимиру А.А. Кулакову подготовить доклад о том, как продвигается расследование.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о хулиганских проявлениях группы мигрантов во Владимире. С 19 ноября в социальных сетях появились сообщения о нападениях на местных жителей, совершенных, предположительно, иностранцами. Они были вооружены палками.В связи с этим, региональный СК возбудил уголовное дело. Также глава Следкома дал указание руководителю СУ СК России по Владимиру А.А. Кулакову подготовить доклад о том, как продвигается расследование.Напомним, ранее мы писали, что